Vila Verde recebe kits de alimentos

OSÓRIO – Oito famílias moradoras da ocupação Vila Verde, no distrito de Mariápolis, foram contempladas com a doação de alimentos. Os kits com abóbora, aipim, alho, banana, batata-doce, cenoura, feijão, laranja, etc, foram entregues no dia 30 de junho. Os donativos são oriundos da Agricultura Familiar local.

A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Indígena, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). No município a ação do Governo Federal é realizada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, juntamente com a Emater e a Cooperativa de Agricultores Familiares (Coopeviva) da cidade e ocorre a cada 15 dias. Ele tem como objetivo garantir a alimentação de famílias indígenas, fortalecendo a Agricultura Familiar e Indígena, valorizando a produção local.