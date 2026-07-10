BM recupera veículos roubados

Os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados durante a terça-feira (7) após um automóvel Chevrolet Tracker ser encontrado abandonado na Estrada do Emboaba, na Zona Rural de Osório. Imediatamente, os Policiais Militares (PMs) foram até o local indicado, que fica no distrito de Passinhos, onde confirmaram o fato. De acordo com a Brigada Militar (BM), o carro com placas de Tramandaí estava em situação de roubo.

Também na terça, outro veículo foi recuperado no Litoral, desta vez em Capão da Canoa. Os agentes do 42º BPM flagraram uma motocicleta trafegando sem os espelhos retrovisores no bairro Arco-Íris. A moto foi abordada quando chegava a uma residência. Ela estava sendo conduzida por um adolescente. O menor, o qual não teve a idade divulgada, chegou a tentar fugir, mas foi abordado no pátio da casa.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o veículo estava em situação de roubo e/ou furto, sendo o infrator apreendido pelo crime de receptação. Os dois veículos foram encaminhados a um depósito da região e, posteriormente, vão ser devolvidos aos seus respectivos proprietários.

OUTRA AÇÃO

Ainda na terça-feira, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado para atender um incêndio em um veículo em praia de Torres. Imediatamente, os agentes foram até o local, próximo ao Condomínio OceanSide, e, rapidamente, conseguiram controlar as chamas. O Fiat Strada ficou completamente destruído. O veículo com placas de Minas Gerais (MG) encontrava-se em situação de furto e/ou roubo. Ele foi guinchado e levado para um depósito.