GAO recebe Aliança na estreia do Serramar

Teve início no último domingo (3), mais uma edição do Campeonato Serramar de Futebol de Campo. A competição neste ano contará com 10 equipes e terá formato semelhante ao do ano passado. Elas jogarão em grupo único, sendo que cada uma disputará quatro jogos na primeira fase, sendo dois em casa e dois fora. No final das quatro rodadas, as oito melhores equipes avançarão para o mata-mata (veja tabela com todas as partidas da primeira fase no final da matéria).

A partida de abertura da competição ocorreu em Torres. Na reedição da última final, abaixo de muita chuva e com o gramado parecendo embarrado, o dono da casa, Mar Azul, ficou no empate em 1 a 1 contra a equipe do Serraria (Santo Antônio da Patrulha). O time de SAP abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo na cobrança de falta de Ramon Reis. O empate do Mar Azul só saiu na segunda etapa, com Marcel, aproveitando rebote do pênalti que ele mesmo desperdiçou.

A primeira rodada seguirá no domingo (10), com mais quatro jogos. O Grêmio Atlético Osoriense (GAO) estreia em casa, no Estádio Wilmar Velho Pacheco, contra o Aliança de Terra de Areia. A partida está marcada para iniciar às 15h e 15min. No mesmo horário, acontecerão as demais partidas da rodada. Em Rolante, o Farroupilha recebe o Tramandaí. Na cidade de Caraá, o Central recebe o Minuano (Capivari do Sul). E para fechar, tem União da Vila Vs Xangri-lá, em Arroio do Sal.