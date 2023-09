Estudantes osorienses são contemplados com Prêmio MPT na Escola

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) realizou na última sexta-feira (1º), a cerimônia de premiação da etapa estadual do Prêmio MPT na Escola 2023. O evento, que chegou a sua 5ª edição, reuniu alunos, professores orientadores, coordenadores pedagógicos, secretários de Educação e prefeitos de vários municípios que participaram do projeto. A cerimônia foi realizada no auditório Mondercil Paula de Moraes, no Ministério Público do Estado (MPE), em Porto Alegre.

Ao todo, 39 municípios tiveram representantes na disputa. Os estudantes inscritos competiram em quatro categorias: Conto, Desenho, Música e Poesia, conforme o tema destinado para cada série. Na edição deste ano, alunos de 4º e 5º ano falaram sobre Trabalho Infantil. Estudantes do 6º e 7º ano realizaram trabalhos sobre Profissionalização do adolescente aprendiz. Já os alunos de 8º e 9º tiveram que desenvolver trabalhos sobre Segurança e Saúde na Escola.

Dos representantes de Osório, dois acabaram sendo premiados. Entre os alunos de 4º e 5º ano, Bernardo da Silva, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Tuiuti, ficou com o 3º lugar na categoria Desenho, com o trabalho ‘Realidades (in) Comuns’. Além do estudante, também foram premiadas a orientadora Elisângela Moura e a professora Jéssica Matos. O vencedor na categoria foi Luiz Henrique Soares da EMEF Nossa Senhora da Glória, de Santa Rosa.

Já entre os estudantes de 8º e 9º ano, Nicolly Cabreira e Rafael Vidor, da EMEF Osvaldo Bastos, ficaram com a terceira posição na categoria Conto, com o trabalho ‘O Curto-circuito’. Além da aluna, foram premiados a orientadora Luciana Conceição e o professor Izaías Rosa da Silva. A primeira colocação da categoria ficou com Julio Cesar Seidel, da EMEF Santa Rita, de Santa Rosa.

Rafael e Nicolly ficaram na 3ª colocação na categoria Conto para alunos do 8º e 9º ano.

Presente durante a entrega dos prêmios, o prefeito osoriense Roger Caputi ressaltou a conquista dos estudantes: “Estamos imensamente felizes por termos alunos premiados representando o município, servindo de incentivo para que tenhamos outros vencedores nas próximas edições”, declarou Caputi.

Além de Roger e dos premiados, também estiveram presentes na cerimônia o secretário Municipal de Educação Dilson Maciel, os diretores Luciano Pereira (Osvaldo Bastos) e Márcio Gonçalves (Tuiuti), e o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Osório, João Pereira.

Comitiva de Osório esteve presente em cerimônia realizada em Porto Alegre para entrega do Prêmio MPT na Escola.

LITORAL NORTE

Além de Osório, outras cidades do Litoral Norte gaúcho tiveram alunos premiados, com destaque para Capão da Canoa, que conquistou cinco primeiros lugares, além de um 2º lugar. Lembrando que o campeão de cada categoria irá representar o RS na etapa nacional do Prêmio. Também com seis prêmios recebidos, Tramandaí ganhou um primeiro lugar e cinco segundos lugares. Ainda foram contemplados na premiação os seguintes municípios da região: Imbé (4), Mostardas (2), Balneário Pinhal (1), Morrinhos do Sul (1) e Cidreira (1). A seguir a lista completa com todos os premiados: