Escolas de Tramandaí sofrem arrombamentos

Três adolescentes foram apreendidos pela Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) na segunda-feira (4), suspeitos de terem arrombado e furtado duas escolas do município. Os crimes teriam ocorrido no último final de semana, nas Escolas São Francisco de Assis, no bairro São Francisco, e na Erineo Scopel Rapaki, no bairro São Francisco II.

Conforme a GMT, os menores têm entre 13 e 14 anos de idade. Eles teriam furtado dois computadores, um projetor e instrumentos musicais. Os agentes informaram que teriam chegado ao trio, após a mãe de um deles desconfiar dos objetos encontrados em sua casa. Ela, então, foi a Escola devolver os materiais furtado e acionou a Guarda.

Além dos objetos devolvidos, foi recuperado um computador durante buscas na casa de outro menor. Diante dos fatos, o trio foi conduzido à Delegacia de Polícia (DP) de Tramandaí, juntamente com seus responsáveis, para registro de ocorrência.