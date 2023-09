Escola Rural recebe Mostra Científica Regional

OSÓRIO – Na última quarta-feira (30/08), na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ildefonso Simões Lopes (Rural) recebeu a etapa regional da Mostra Científica. A Mostra, que contou com aproximadamente 700 pessoas, é uma realização da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado (Sicat).

Com o tema: Sustentabilidade e Tecnologia para Transformar, o evento tem como objetivo fomentar a iniciação científica e incentivar a integração entre diversas áreas do conhecimento. Ao todo, foram expostos 145 trabalhos de 96 escolas da Rede Estadual dos 25 municípios que abrangem a 11ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

Os trabalhos competiram em três categorias: Ensino Fundamental I (anos iniciais), Ensino Fundamental II (do 5º ano 9º ano) e Ensino Médio. No final foi selecionado um trabalho em cada categoria, os quais representarão a 11ª CRE na fase estadual da Mostra Científica, que ocorrerá em novembro.

O evento contou com a participação do coordenador da 11ª CRE, Fabrício Soares; do secretário municipal de Educação Dilson Maciel; do presidente do Legislativo osoriense, o vereador Miguel Calderon; além de diretores e professores de escolas e Universidades do Litoral Norte.