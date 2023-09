Definidos os campeões do Vôlei nos Jogos Escolares de Osório

OSÓRIO – Dando continuidade aos Jogos Escolares de Osório (JEO), foram realizadas as partidas do Vôlei Infantil e Juvenil, nos naipes Masculino e Feminino. As partidas ocorreram no ginásio da CNEC, no último dia 31 de agosto. Mais uma vez a Escola Ildefonso Simões Lopes (Rural) teve o maior destaque, conquistando os títulos do Juvenil Masculino e Feminino.

No Masculino, completaram o pódio o Colégio Marquês de Herval e o Prudente de Morais, ficando com o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Já no Feminino, o vice-campeonato ficou com o Adventista. E, na terceira colocação, terminou o Dezesseis de Novembro.

INFANTIL

Se no Juvenil houve domínio da Rural, no Infantil o destaque foi para a Osvaldo Bastos, que ficou com o título no Feminino e o vice-campeonato no Masculino. O campeão no Masculino foi a Osvaldo Amaral. E, em terceiro lugar ficou o General Osório. Já no Feminino, Adventista (vice-campeão) e Tuiuti (3º colocado) completaram o pódio.

Os Jogos Escolares se encerrarão na semana que vem, quando acontecerão na Vila Olímpica as partidas do Futsal e Handebol Mirim. Lembrando que a competição é uma realização da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Assessoria de Esporte e Lazer, em parceria com o Sesc e a Unicnec.

RESULTADOS DO VÔLEI

INFANTIL FEMININO

1º – Osvaldo Bastos

2º – Colégio Adventista

3º -Tuiuti

Escola Osvaldo Bastos foi campeão do Vôlei Infantil Feminino.

INFANTIL MASCULINO

1º – Osvaldo Amaral

2º – Osvaldo Bastos

3º – General Osório

JUVENIL FEMININO

1º – Ildefonso Simões Lopes

2º – Dezesseis de Dezembro

3º – Colégio Adventista

Escola Rural foi campeã do Vôlei Juvenil Feminino.

JUVENIL MASCULINO

1º -Ildefonso Simões Lopes

2º – Colégio Marquês de Herval

3º – Prudente de Morais