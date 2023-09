Litoral receberá competição de Padel

Entre quinta (7) e domingo (10), as cidades de Osório e Xangri-lá receberão a Copa Padel Life. A competição contará com mais de 200 atletas, que disputarão o título em nove categorias, nos naipes Masculino (2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª) e Feminino (2ª, 3ª, 5ª e 6ª).

Em Osório serão disputadas as partidas da 3ª, 5ª e 6ª Masculina, além da 2ª e 3ª Feminina. Os jogos acontecerão na sede da Padel Life, localizada na ERS-030, no 780, no bairro Parque Real. As partidas iniciarão no sábado (9) de manhã, com as finais acontecendo no domingo (10). Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense.