Fórum Internacional de Educação segue nesta quinta

OSÓRIO – Entre os dias 29 e 31 deste mês,o Município será palco da 22ª edição do Fórum Internacional de Educação. Com o tema ‘Educação em Diálogo: Infâncias, juventudes, direitos e tecnologias’, o evento irá homenagear o ex-secretário municipal de Educação, Gil Davóglio.

Realizado no Ginásio de Esportes do Campus do Centro Universitário Cenecista -Unicnec (Rua Vinte e Quatro de Maio, no 141, bairro Centro), o evento é organizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a 11ª Coordenaria Regional de Educação (CRE) e do Unicnec. Já os Campi do Instituo Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e da Universidade Estadual do RS (Uergs) Litoral Norte são responsáveis pelo Comitê Técnico do Fórum.

Ao longo dos três dias, os participantes vão poder participar de painéis, palestras, debates e rodas de conversa que vão discutir temas contemporâneos e essenciais para a educação, incluindo: Tecnologia no ensino, Políticas públicas educacionais, Inclusão e equidade, Metodologias ativas, Formação docente, Gestão educacional e Inovação pedagógica.

Uma novidade deste ano será a Mostra de Práticas, onde educadores vão poder expor seus trabalhos. Além disso, também haverá um espaço para escritores apresentarem suas obras. As inscrições podem ser feitas em: www.sympla.com.br/evento/22-forum-internacional-de-educacao. A seguir veja a programação desta quinta-feira (30).

30/07 (QUINTA-FEIRA)

8h e 30min – Do giz ao gigabyte. A reinserção da sala de aula, com Rosangela Garcia;

9h e 20min – Felicidade como estratégia de bem viver: Sua vida profissional e pessoal em equilíbrio, com Amanda Maciel;

10h e 40min – Educação Inclusiva: Desafios do século XXI entre o direito garantido e o acesso negado, com Jorge Amaro de Souza Borges;

14h – Educação e Trabalho e Direitos Humanos, com Fábio Azambuja Marçal, Fernando Penna e Solon Eduardo Annes Viola;

19h – Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação, com José Francisco de Almeida Pacheco;

20h – O papel do professor: A humanização da educação em tempos de IA, com Gustavo Borba.

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