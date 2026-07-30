Acidentes são registrados em Osório
OSÓRIO – A série de acidentes de trânsito no Município parece não ter fim. Na manhã de quarta-feira (29), um automóvel acabou caindo em um buraco localizado no bairro Porto Lacustre. O veículo trafegava pelo cruzamento das Ruas Antônio Lussana Sobrinho e Da Lagoa, quando ocorreu o acidente. O proprietário do carro relatou que não viu a cratera devido ao acúmulo de água na via. Apesar do susto, ele não se feriu, sendo registrado apenas um pneu furado.
Ainda na manhã de quarta, outro acidente foi registrado, desta vez na região central da cidade. A batida envolvendo um Chevrolet Vectra e um Renault Sandero, ambos de cor branca, aconteceu na esquina entre as Ruas Firmiano Osório e Manoel Marques da Rosa. Felizmente, ninguém ficou ferido, havendo apenas danos materiais nos dois veículos.