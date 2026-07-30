Moradores da região ficam ilhados

Os temporais que seguem atingindo o Rio Grande do Sul continuam trazendo prejuízos para os municípios. E, no Litoral Norte gaúcho não é diferente. Em Caraá, choveu aproximadamente 100 milímetros (mm) em apenas 48 horas. O alto volume de água fez com que o nível do Rio Caraá subisse, causando interdição em algumas estradas e pontes, como por exemplo a via que liga as localidades de Alto Rio do Meio e Morro Agudo.

Outros pontos afetados foram as barragens da Linha Vieira. Além disso, as Pontes do Silvio (sobre o Rio dos Sinos), do Alto Rio dos Sinos (que liga Vilinha e Lajeadinho, do Fraga, assim como parte da Estrada da Pedra Branca, também estavam interditadas. Em meio a esse cenário, a empresa Sudestes Transportes precisou cancelar as linhas de ônibus até que as vias sejam liberadas.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Caraá (PMC), as equipes estão trabalhando intensamente para conseguir liberar o tráfego de veículos. Apesar do alto nível da água, nenhum morador precisou deixar sua residência. Entretanto, a Defesa Civil segue monitorando a situação.