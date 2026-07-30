Mulher fica ferida em acidente
O Comando da Polícia Rodoviária da Brigada Militar (CPRv/BM) foi acionado na manhã de quarta-feira (29) após um acidente de trânsito ser registrado próximo dos acessos aos municípios de Capão da Canoa e Xangri-lá. De acordo com o CPRv/BM, um automóvel Mercedes-Benz seguia pela ERS-407, no sentido Maquiné, quando entrou na rotatória para acessar a ERS-389 (Estrada do Mar).
O veículo com placas de Imbé acabou cortando a preferencial de um Chevrolet Ônix, que seguia no sentido Xangri-lá – Osório. O carro com placas de Capão acabou sendo arremessado contra a traseira de um Hyundai HB20, enquanto que o Mercedes bateu na parte frontal do HB20.
Devido a colisão, a condutora do Ônix acabou ficando ferida. A mulher foi socorrida pelos agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada de ambulância para receber atendimento médico. Vale ressaltar que o estado de saúde dela não foi informado. Já as condutoras dos outros veículos não sofreram nenhum ferimento.