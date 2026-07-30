Secretaria de Saúde realizará Dia ‘D’ Vacinação

OSÓRIO – A Administração Municipal segue intensificando os trabalhos para imunizar a população osoriense. No próximo sábado (01/08), a Secretaria de Saúde irá promover o Dia ‘D’ Vacinação. O Posto Médico Dr. Flávio Silveira (Centrão) estará disponibilizando doses contra a Gripe (Influenza), Covid-19 e demais doenças previstas no calendário vacinal.

Já a Unidade Móvel de Saúde estará no Largo dos Estudantes Sônia Chemale. No local serão aplicadas as doses contra Gripe e Covid. A aplicação das doses inicia às 8h e seguirá até o meio-dia. Lembrando que a aplicação é para pessoas a partir dos dois anos de idade. Vale ressaltar que os menores de idade precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

É necessário levar um documento de identificação com foto e a Carteirinha de Vacinação.