Empresa doa telhas para famílias atingidas por temporal

OSÓRIO – O prefeito Romildo Bolzan Júnior recebeu em seu Gabinete a visita de representantes da Rac Ambiental, de Santo Antônio da Patrulha. O encontro realizado na manhã de quinta (30) também contou com a presença do vice-prefeito Ed Moraes e do coordenador da Defesa Civil no Município, Joaldo Alencar.

Na ocasião, a empresa patrulhense anunciou a doação de 100 telhas. Os itens vão ser destinados as famílias carentes afetadas pelo temporal que atingiu a cidade no início desta semana. De acordo com a Administração local, mais de 200 pontos ficaram destelhados. Vale ressaltar que a prefeitura já estava realizando distribuição do material.

Para solicitar as telhas é preciso ir até a sede da Secretaria de Assistência Social e Habitação (Avenida General Osório, no 2.230, no bairro Glória) ou ao prédio da Administração do Centro Esportivo Professor David José Fleck – Vila Olímpica (Avenida Marcílio Dias, no 850, no bairro Medianeira) e preencher o cadastro.

Os dois locais estão recebendo doações de colchões, cobertores e roupas. Além disso, na Vila Olímpica também está sendo realizada a distribuição de marmitas para as famílias carentes. Para mais informações, entre em contato por um dos seguintes telefones: (51) 99625-0838 ou (51) 99643-1603.