Famílias afetadas por temporal recebem telhas

OSÓRIO – A equipe da prefeitura iniciou a entrega de telhas para as famílias que tiveram as casas afetadas pelo temporal que atingiu o Município no início da semana. De acordo com o Executivo osoriense, foram cerca de 200 imóveis destelhados.

Para solicitar o material é preciso ir até a sede da Secretaria de Assistência Social e Habitação (Avenida General Osório, no 2.230, no bairro Glória) ou ao prédio da Administração do Centro Esportivo Professor David José Fleck – Vila Olímpica (Avenida Marcílio Dias, no 850, no bairro Medianeira) e preencher o cadastro.

Os dois locais estão recebendo doações de colchões e cobertores. Além disso, na Vila Olímpica também está sendo realizada a distribuição de marmitas para as famílias carentes. Para mais informações, entre em contato por um dos seguintes telefones: (51) 99625-0838 ou (51) 99643-1603.