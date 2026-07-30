Influenciador é investigado por vender rifas falsas

Ações foram realizadas no Litoral Norte e no Vale do Caí.

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), por meio da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, deflagrou uma Operação durante a quarta-feira (29). A ação tem como alvo um influenciador digital. O indivíduo, o qual não teve a identidade divulgada, é investigado por lavar dinheiro oriundo de rifas eletrônicas falsas.

Conforme o MP-RS, o esquema funcionava todo por meio das redes sociais, com as rifas sendo oferecidas em diferentes páginas. Depois de fisgar as vítimas, o sorteio dos prêmios nunca acontecia, com o homem ficando com todo o dinheiro. Para disfarçar o golpe, o sujeito utilizava nomes de instituições de fachada, incluindo casas de idosos. Já para movimentar os ganhos, os valores eram colocados em contas de terceiros, empresas e instituições de pagamento.

Durante os trabalhos, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em cidades do Litoral Norte e do Vale do Caí em endereços ligados ao sujeito e a familiares dele. Foram apreendidos objetos e documentos, os quais vão auxiliar nas investigações. Vale ressaltar que nenhuma pessoa foi presa.