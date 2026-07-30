Arroio do Sal receberá competição de Pesca

Ao longo desta semana, o Município de Arroio do Sal está realizando mais uma edição da tradicional Festa do Pescador. O evento vai até domingo (02/08), quando irá ocorrer o Torneio de Pesca. A disputa irá ocorrer na Beira-Mar central, a partir das 8h e 30min. Organizada pela Secretaria de Turismo, Esportes, Juventude e Cultura da cidade, a competição será disputada em duplas.

A pontuação só será válida para peixes da espécie Papa-Terra, que tiveram no mínimo 20 centímetros (cm). Os exemplares fora da medida ou de outras espécies deverão ser devolvidos ao mar. A classificação será definida pela pesagem dos peixes capturados. O primeiro lugar receberá R$ 1,2 mil, o segundo colocado R$ 600,00 e o terceiro 400 reais. Além disso, as duplas que ficarem em quarto e o quinto lugar serão premiados com troféus. Além disso, também haverá premiação para o Maior Peixe.

Interessados em participar, podem se inscrever pelo telefone: (51) 99237-3751, com Zuza. Lembrando que as inscrições são gratuitas. Porém, a organização pede que os competidores levem um quilo (kg) de alimento não perecível no dia do Torneio. Os donativos arrecadados vão ser doados para entidades e famílias carentes da região.