Foragidos são capturados no Litoral

A Brigada Militar (BM), por meio do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizou durante a última sexta-feira (14), o cumprimento de dois mandados de prisão em Osório. Durante os trabalhos, um homem foragido pelos crimes de furto e roubo foi capturado.

De acordo com a BM, o indivíduo possui uma extensa ficha criminal, incluindo passagens por lesão corporal, receptação, desacato, posse ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes. Já a outra prisão ocorreu no bairro Serramar. O sujeito, que também não teve a idade divulgada, estava foragido após ser condenado a 20 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

OUTRAS PRISÕES

Na tarde de sábado (15), os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam ações em Capão da Canoa, quando resolveram abordar um automóvel Hyundai Sonata. Conforme a Brigada, o condutor do carro desobedeceu a ordem de parada e saiu em alta velocidade, só parando após colidir contra outro veículo na Avenida Rudá. Após a colisão, o motorista e o passageiro tentar fugir a pé, mas acabaram sendo presos. Entre os indivíduos, está um de 20 anos, o qual possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Todos os criminosos foram encaminhados ao sistema prisional, onde cumprirão o resto de suas penas.