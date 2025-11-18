Ginásio do Cirão recebeu competição de Vôlei

OSÓRIO – Em pleno feriado da Proclamação da República, o Ginásio Esportivo Municipal Rutílio Kestering (Cirão) recebeu durante o sábado (15), a Copa Osório de Voleibol. O evento foi organizado pelo clube Vôlei Osório e contou com apoio da prefeitura osoriense, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer.

A competição, em formato quadrangular (grupo único), contou com a participação de quatro equipes: APAV (Canoas), Online (Novo Hamburgo – NH), Via Vôlei (Tramandaí) e Vôlei Osório, nas categorias Sub-16 Feminina e Sub-19 Masculina. Os times jogaram entre si, sendo o campeão aquele que vencesse o maior número de partidas. Vale ressaltar que houve premiação para todos, com entrega de troféus e medalhas.

FEMININO

Os confrontos ocorreram em melhor de três sets. Após grandes jogos, Vôlei Osório e APAV chegaram a última rodada empatadas com duas vitórias cada. Enquanto que as donas da casa haviam sofrido para vencerem os dois jogos, a equipe canoense tinha conseguido duas vitórias tranquilas.

Apesar da superioridade adversário, o Vôlei Osório venceu caro a derrota. Depois de saírem tomando 3 a 0, as meninas osorienses reagiram e viraram o marcador para 9 a 4. Aos poucos, a APAV conseguiu diminuir a desvantagem, conseguindo a igualdade em 13 a 13.

Em um primeiro set marcado por muitos erros dos dois times, principalmente de saque, a APAV tentava abrir vantagem e o Vôlei Osório conseguia reagir. Depois de desperdiçar três chances para empatar, o Vôlei Osório acabou tomando 24 a 21. Mas a equipe da casa não desistiu, salvou os três set points e na hora decisiva, conseguiu a virada, fazendo 26 a 24.

2º Set: Na virada de quadra, o treinador do Vôlei Osório pediu para que a equipe Masculina tapasse as janelas do Ginásio com banners e bandeiras, para evitar que o sol atrapalhasse as suas atletas. Porém, a tentativa não deu resultado, tanto que a APAV saiu abrindo 5 a 1 no início da parcial.

Depois do início ruim, o Vôlei Osório reagiu e conseguiu virar o set para 9 a 7. Entretanto, a APAV voltou a frente, fazendo 12 a 9. Depois de desperdiçarem chances para empatar a parcial, as atletas de Osório viram o adversário abrir vantagem, graças aos saques fortes, fechando o set em 25 a 15.

Tie Break – A APAV saiu fazendo 2 a 0. Após perder três chances para empatar, o Vôlei Osório acabou tomando 6 a 3. Mas o time da casa correu atrás e conseguiu o empate em 7 a 7. Porém, a reação parou por aí. Aproveitando os erros adversários, a APAV abriu vantagem e fechou o set de desempate em 15 a 7.

Com a vitória por 2 a 1, a APAV chegou a três triunfos e conquistou o título do Sub-16 Feminino. Já o Vôlei Osório, com duas vitórias, terminou com o vice-campeonato. E, quanto isso, Online e Via Vôlei (ambas com duas derrotas) duelaram pelo 3º lugar. Com um duplo 25×11, o time de NH levou a melhor sobre a equipe de Tramandaí, ficando na terceira colocação.

Vôlei Osório terminou com a segunda colocação da Sub-16 Feminina após perder “final” no Tie Break.

Equipe do Online Vôlei (NH) terminou na terceira colocação da categoria Sub-16 Feminina.

MASCULINO

Após estrear vencendo o Via Vôlei por 2 a 1 (28×26, 12×25, 15×09). O Vôlei Osório acabou perdendo para a APAV por dois sets a zero (18×25 e 10×25). Devido aos demais resultados, o time da casa chegou a última rodada já com a terceira colocação confirmada. Depois da vitória da APAV sobre o Via Vôlei por 2 a 0 (duplo 25×17), a situação do campeonato estava na seguinte maneira:

O Online, única equipe com duas vitórias, precisava vencer um set contra o Vôlei Osório para ser campeão, visto que tinha Saldo de Games melhor que a APAV. Porém, caso o Osório derrotasse o Online por 2 a 0, a equipe de Canoas seria a campeã, já que possuía Saldo de Pontos melhor. Já o Via Vôlei, com três derrotas em três jogos, terminou na quarta e última colocação, repetindo o feito do time Feminino.

Após sair tomando 5 a 2, o Vôlei Osório reagiu, buscando a igualdade em 6 a 6. Depois disso, o jogo seguiu equilibrado até o final. O Online fez 24 a 22 graças a erro do time da casa. Depois de salvar dois set points, o Vôlei Osório voltou a errar, perdendo o primeiro set por 26 a 24. O ponto do título do Online saiu em um ataque de cheque. Mais solto com a confirmação do título e com uma equipe abatida do outro lado, o Online não teve dificuldades para vencer a segunda parcial por 25 a 18. A vitória por 2 a 0, foi a terceira em três jogos disputados, confirmando o título invicto do time de Novo Hamburgo. Com o resultado, a APAV terminou em 2º lugar.

Com 100% de aproveitamento, equipe da Online (NH) foi campeã na categoria Sub-19 Masculina.

Equipe da APAV (Canoas) terminou na segunda colocação na categoria Sub-19 Masculina.

Jogando em casa, equipe do Vôlei Osório terminou na terceira colocação do Sub-19 Masculino.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues