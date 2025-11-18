Explosivos são encontrados em praias da região

O final de semana foi de muito trabalho para os agentes da Brigada Militar (BM) no Litoral Norte gaúcho. Entre sábado (15) e domingo (16), dois artefatos explosivos foram encontrados em praias da região. As ocorrências mobilizaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), assim como o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O primeiro objeto foi encontrado por um morador na areia, entre as guaritas 223 e 224 da Praia de Quintão, em Palmares do Sul. Já o segundo foi visto por um banhista na beira-mar de Magistério, em Balneário Pinhal, próximo a guarita 209. Após os locais serem isolados, os explosivos foram detonados com sucesso, não havendo nenhuma pessoa ferida.

De acordo com a BM, ambos os artefatos são do tipo Marine Location Marker. Em caso de encontrar um objeto estranho, imediatamente, acione a Brigada, por meio do telefone 190.

CRÉDITO: BM