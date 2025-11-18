Evento homenageia personalidades negras do Litoral

OSÓRIO – O Largo dos Estudantes Sônia Chemale recebeu na manhã de sábado (15), o Histórias Não contadas – Nossas vozes, Nossas Memórias. O evento foi realizado pelo coletivo Matutar, em parceria com o Gabinete da vereadora Professora Isabel (PT). Na ocasião, foram homenageadas 14 personalidades negras do Litoral Norte gaúcho.

Todos tiveram espaço de fala, podendo apresentar ao público presente um pouco das suas trajetórias de vida. Além disso, os homenageados também falaram de como lidaram e ainda lidam com o racismo estrutural, algo ainda muito presente na sociedade brasileira. Após as falas e a entrega dos Certificados e das lembrancinhas, ocorreu um show musical com os moradores do Quilombo do Morro Alto, Karol e Tiago.

HOMENAGEADOS (AS)

– Cláudia de Silveira da silva (Quilombola e professora);

– Elizabete Alves (Quilombola e professora);

– Ereni Teresinha Silva da Silva (1ª vereadora negra eleita no Litoral);

– Estela Máris Nunes da Silva (professora);

– Iosvaldir Carvalho Bittencourt Júnior (Doutor em Antropologia);

– Katiusse da Conceição Souza (Pedagoga);

– Maria Lorena Pereira Munari (1ª vereadora negra de Osório);

– Manoel Francisco Antônio (105 anos);

– Marli Aparecida (Professora e diretora do Cpers);

– Michelli Oliveira dos Santos (Técnica em Nutrição);

– Naura Martins (Professora);

– Renata Santos (Advogada);

– Sílvio Benfica (Radialista);

– Zenaide Conceição Silva de Souza (Professora).

CRÉDITO: PMO