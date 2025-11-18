Estacionamento Rotativo começa a funcionar em Torres

Após período de adaptação, na segunda-feira (17), a cidade de Torres passou a contar com Estacionamento Rotativo. O serviço será realizado pela Rizzo Park.A cobrança será realizada de forma 100% automática e sustentável, por meio de veículos elétricos equipados com câmeras OCR para leitura de placas.

Os valores são de R$ 2,00 (uma hora), R$ 4,00 (duas horas), R$ 10,00 (três horas) e R$ 20,00 (quatro horas). Motoristas que não utilizarem o ticket ou ultrapassarem o tempo adquirido vão ter até 48 horas para regularizar a situação mediante pagamento de multa no valor de 16 reais.

Ao todo, serão disponibilizadas cerca de duas mil vagas, sendo 1.487 comuns. Além disso, aproximadamente 500 vagas serão isentas de pagamento, sendo 398 destinadas para motos, 75 para idosos e outras 32 para Pessoas com Deficiência (PcDs). O horário de funcionamento do Rotativo será das 9h às 18h, se estendendo até às 19h no período da alta temporada.

CRÉDITO: Divulgação