Definidos os classificados para as semifinais da Série Prata da Copa Osório de Futsal

OSÓRIO – A Copa Osório de Futsal está chegando na reta final. Na noite de quinta-feira (13), o Ginásio Municipal de Esportes Rutílio Kestering (Cirão) recebeu as partidas das quartas de final da Série Prata. Ao todo, foram 23 gols marcados em quatro jogos.

No primeiro duelo, o Atlético dos Mais Tri venceu o Borússia por 5 a 3. Em partida equilibrada, o Atlético saiu na frente aos 4min. Vinicius roubou a bola e cruzou para a área, Rodrigo foi cortar e acabou fazendo contra: 1 a 0. O Borússia reclamou de falta no início da jogada, mas o gol foi validado.

A partir daí o jogo ficou lá e cá, com ambas as equipes tendo chances para marcar, mas parando na trave e no travessão. Aos 8min, após uma agarra-agarra, Vinicius (Atlético) e Felipe (Borússia) se empurraram e ambos lavaram cartão amarelo. Aos 10min, depois de cobrança de falta, Ryan, na insistência, chutou duas vezes para marcar o segundo do Atlético: 2 a 0. Um minuto depois, Ezequiel tabelou com Marcos Vinicius e dentro da área marcou o terceiro do Atlético.

Com a desvantagem no marcador, o Borússia foi para cima. Após parar duas vezes no goleiro Leonardo, Aos 14min, o time conseguiu descontar. Richard achou Rodrigo, que chegou batendo de primeira para marcar o 3 a 1. Antes do intervalo, o Borússia ainda teve uma falta a seu favor na entrada da área do adversário. No lance, Ryan (Atlético) e Richard (Borússia) se estranharam e acabaram sendo amarelados. Na cobrança, o chute explodiu na barreira, sem levar perigo a Leonardo.

2º Tempo: A partida seguiu quente na segunda etapa. Aos 2min e 30seg, Vinicius empurrou Richard, levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Após se segurar por dois minutos com um jogador a menos, o Atlético chegou ao quarto gol. Aos 5min, Ryan acertou um chute de longe para fazer o 4 a 1.

Aos 6min, Mauricio foi conduzindo a bola, chutou no canto e o goleiro Vinicius acabou aceitando: 4 a 2. O Borússia seguiu em cima, deixando a partida em aberto. E, aos 11min e 30seg, depois de jogada de pé em pé, Richard recebeu na área e tocou para o gol: 4 a 3. Quando parecia que o Borússia ia conseguir o empate, o Atlético matou o jogo. Faltando 54 segundos, Lukita cobrou escanteio e Ryan acertou um chute de primeira para marcar o seu terceiro gol e o quinto do Atlético dos Mais Tri, confirmando a vitória por 5 a 3.

CL Vs GAO

O adversário do Atlético na semifinal será o CL Tropa do Bem Kisto, que derrotou o Grêmio Atlético Osoriense (GAO) por 3 a 2. Depois de um início mais equilibrado, aos poucos, o CL começou a tomar conta da partida. E, aos 6min, abriu o placar. Após bela jogada, Laércio tocou para Alemão, que chutou, o goleiro Andrei não segurou e Laércio marcou no rebote: 1 a 0.

Sem conseguir furar a defesa do Tropa, o GAO viu o adversário ampliar. Aos 9min, o CL saiu tocando na quadra de defesa, até que Nikinho recebeu e chutou cruzado para fazer o 2 a 0. Enquanto o GAO reclamava da arbitragem, o Tropa chegou a marcar mais duas vezes, mas ambos os gols foram anulados. No primeiro, Nikinho tocou para as redes, após ganhar de Andrei na corrida, mas a arbitragem parou o lance, alegando saída de bola pela lateral. Já na sequência, Juninho acertou um chutaço em cobrança de falta em dois lances, mas como a bola não desviou em ninguém, o gol não valeu.

2º Tempo: Logo aos 4min, Juninho recebeu no lado da quadra e chutou no canto para ampliar: 3 a 0 Tropa. Com a vantagem, o CL reduziu o ritmo e viu o GAO começar a gostar da partida, esboçando uma reação. Aos 8min, Samir teve duas chances sozinho na área para marcar, mas o goleiro Andrei defendeu. Aos 10min, Gregore cobrou falta e a bola explodiu no peito do goleiro do CL.

Já aos 11min e 30seg, Erickdeivid acertou um chutaço para descontar: 3 a 1. Trinta segundos depois, o camisa 23 do GAO teve mais uma chance para marcar, mas desta vez a finalização foi direto para fora. Aos 13min e 30seg, depois de um perde e ganha, o goleiro Andrei (GAO) foi para frente. Ele tabelou com Samir e, de carrinho, marcou o 3 a 2. O GAO seguiu pressionando atrás do empate, mas o Tropa soube se defender, garantindo a vitória e a vaga para as seminais da Série Prata.

Tropa do Bem Kisto venceu GAO por 3 a 2 e irá enfrentar Atlético dos Mais Tri na semifinal da Série Prata.

OUTROS JOGOS

O Império foi outro que avançou, ao golear o time do Barcelomba por 6 a 0. Com pouco mais de 2min, Mário bateu lateral e Calebe desviou para fazer 1 a 0. Depois do gol sofrido, o Barcelomba foi para cima, mas parou no goleiro Baddy. Ao menos, foram cinco defesas providenciais do arqueiro. Se segurando lá atrás, o Império foi mortal na frente. Faltando 55seg para o final da primeira etapa, Éder cobrou escanteio, Gabriel Flores desviou e a bola foi entrado devagarinho para dentro do gol: 2 a 0.

2º Tempo: Se a situação estava complicada para o Barcelomba, piorou ainda mais quando aos 3min, Cleber abraçou Mário, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o Império foi para cima, mas o goleiro Everton apareceu para fechar o gol.

O tempo ia passando, e o Barcelomba, quando conseguia chegar, parava em Baddy. Até que, aos 10min, teve troca no gol do Barcelomba. Felipe entrou para jogar mais adiantado. Porém, um minuto depois, Edmilson chutou, Felipe foi segurar e a bola entrou entre as pernas do goleiro: 3 a 0 Império.

Com o Barcelomba indo para o tudo ou nada, o Império aproveitou e construiu a goleada. Aos 12min, após roubada de bola, Edmilson chutou para o gol vazio: 4 a 0. Um minuto depois, aproveitando cobrança de escanteio, Éder chegou chutando para fazer o quinto. Faltando 10seg, Edmilson recebeu na área e tocou para o gol vazio, marcando o seu terceiro gol no jogo e o sexto do Império.

Após golear Barcelomba por 6 a 0, equipe do Império irá enfrentar o time do Cupim pelas semifinais da Série Prata.

Milan Vs Cupim

Em um jogo pegado desde o início, os dois times não estavam sabendo aproveitar as chances que tinham. Até que, aos 9min, Patinho deu de peito para Gabi chutar cruzado e abrir o placar: 1 a 0 Milan. Aos 12min, em contra-ataque do Milan, Gabi teve a chance para ampliar, mas o goleiro Rodrigo fechou o ângulo para fazer a defesa. E, no minuto seguinte, saiu o gol de empate do Cupim. A bola foi jogada para dentro da área, o goleiro Zé Henrique só rebateu e Felipe aproveitou para marcar o 1 a 1.

2º Tempo: Logo aos 2min e 30min, Gabi recebeu lançamento e tocou no canto do goleiro para fazer 2 a 1 Milan. O Milan teve a chance para ampliar um minuto depois. Em um bombardeio ao gol do Cupim, Dinho bem que tentou marcar, mas a defesa adversária salvou, tirando a bola em cima da linha. E, novamente, quem não faz, leva. Aos 5min, após jogadaça de Cristian, Felipe acertou um chute no alto para deixar tudo igual: 2 a 2.

O Milan teve uma chance clara para voltar à frente no placar. Aos 7min, Patinho recebeu livre dentro da área, mas com o gol vazio chutou para fora. A equipe seguiu perdendo oportunidades. Já no minuto final, em cobrança de escanteio, Gabi finalizou e Rodrigo espalmou. Na sequência, Patinho teve outra chance na área, mas o goleiro do Cupim voltou a fechar o gol.

Com o empate em 2 a 2, a vaga foi decidida nos pênaltis. E, na primeira cobrança, Patinho acertou o pé da trave. Cristian fez 1 a 0 para o Cupim. Bruno deixou tudo igual: 1 a 1. Mas, Felipe fez 2 a 1 para o Cupim. Na última cobrança do Milan, Ramon chutou no meio, Rodrigo tocou na bola, mas ela entrou: 2 a 2. Coube a Ianatan fechar a série de cobranças. O camisa 07 do Cupim tirou de Zé Henrique e, com um chute no canto, fez o 3 a 2, confirmando a vitória e a classificação do Cupim para encarar o Império.

As semifinais da Série Prata vão ser realizadas na próxima quinta (20), a partir das 19h e 30min. Os jogos, assim como toda competição, ocorrerão no Cirão. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense. Quem preferir, pode acompanhar as partidas de casa, ao vivo pelo Youtube, no Canal De Primeira Transmissões.

Após empate em 2 a 2, Cupim garantiu a vaga nas semifinais ao derrotar o Milan nos pênaltis por 3 a 2.

CRÉDITOS: Lucas Rodrigues