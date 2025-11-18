CCR e EGR realizam obras em estradas da região

OBRAS DA CCR VIASUL

BR-101: Torres a Osório – Fresagem, correções emergenciais no pavimento, reparo localizado, levantamento deflectométrico e topográfico, drenagem, sondagens e vídeo registro entre os quilômetros 0 e 88 (ambos os sentidos). Entre 8h e 18h.

BR-290: Osório a Porto Alegre – Fresagem, correções emergenciais e restauração no pavimento, levantamento topográfico e deflectométrico, drenagem, sondagens e vídeo registro entre os quilômetros 0 e 98, em ambos os sentidos. Entre 8h e 18h.

TRABALHOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

BR-101: Sinalização vertical, limpeza de pista, limpeza, reparo e pintura de obras de arte especiais, limpeza de barreira de concreto e reparo de drenagem, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, defensa metálica, roçada e coleta de lixo entre Torres e Osório (do quilômetro 0 ao 88), em ambos os sentidos, com interdição de faixa.

BR-290: Sinalização vertical, defensa metálica, limpeza de drenagem, barreira de concreto e acostamento, limpeza de placas de sinalização, implantação de delineador, limpeza e pintura de obras de arte especiais, poda de árvores e arbustos, sinalização horizontal, roçada e coleta de lixo entre Osório e Porto Alegre (do quilômetro 0 ao 98), em ambos os sentidos, com interdição de faixa.

OBRAS DA EGR

ERS – 474: Modificação de rótula no quilômetro zero, em SAP. E manutenção asfáltica no quilômetro 13,5 e no trecho do quilômetro 23 ao 26, todos em SAP.

CRÉDITO: Fabiano Panizzi