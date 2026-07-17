Foragidos são capturados no Litoral

A Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) foi acionada na tarde de domingo (12) após receber informações de que um homem foragido da Justiça estava se escondendo na cidade. A denúncia foi realizada pela ex-companheira do sujeito. Durante as buscas, o indivíduo foi localizado em um bar no bairro Indianápolis.

Em consulta ao sistema, foi constatado que o criminoso possuía um mandado de prisão em aberto. Com uma extensa ficha por crimes como violência doméstica, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, entre outros, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.

OUTRAS PRISÕES

Ainda em Tramandaí, a GMT foi acionada na manhã de terça-feira (14) após um sujeito estar em atitude suspeita no banheiro de um supermercado localizado na Avenida da Igreja, no Centro da cidade. Imediatamente, os agentes foram até o comércio e efetuaram a abordagem. Com o homem, os guardas apreenderam porções de maconha e crack, além do celular dele. Não bastasse isso, o indivíduo estava foragido da Justiça.

Já na tarde de terça, a GM de Imbé abordou uma mulher no balneário Harmonia. Em consulta ao sistema, foi constatado que ela possuía um mandado de prisão em aberto por estelionato e tráfico de drogas. Além disso, a criminosa também possui passagens por uso de documentos falsos, entre outros crimes.

Após ser ouvido, o casal foi levado a prisão, onde permanecerá a disposição da Justiça.