Condenado por estupro é preso na região

OSÓRIO – Um homem de 43 anos de idade foi preso pela Polícia Civil (PC). De acordo com o delegado João Henrique Gomes, o indivíduo foi condenado a nove anos e quatro meses de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável e estava foragido da Justiça. Após ser localizado em um endereço da cidade, foi expelido um mandado de prisão, o qual foi cumprido nesta semana. Depois de ser ouvido na Delegacia de Polícia (DP) local, o criminoso foi encaminhado ao sistema prisional, onde deverá cumprir o resto da obra.