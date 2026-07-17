Dupla é detida por crime ambiental

Os agentes do Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) foram acionados na segunda-feira (13), após dois homens serem flagrados cortando e colocando fogo em árvores em uma região de Torres. Imediatamente, os policiais ambientais foram até o local indicado, onde flagraram o crime.

Com a dupla foi apreendida uma motosserra. De acordo com o BABM, ao menos 30 carpororocas (Myrsine) foram podadas. Além da espécie nativa do Bioma Mata Atlântica, outras árvores também foram danificadas. Diante da situação, os indivíduos foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia (DP) de Torres, onde foi registrada ocorrência.