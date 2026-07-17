Idosa cai em ciclovia

OSÓRIO – Uma mulher de 78 anos de idade ficou ferida após cair em uma ciclovia da cidade durante a tarde de quarta-feira (15). O acidente aconteceu na Rua Ildefonso Simões Lopes, no bairro Porto Lacustre. Segundo informações, a idosa estaria tentando atravessar a rua, quando acabou tropeçando no meio-fio. Na queda, ela bateu o rosto no chão.

Após ser socorrida pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a vítima foi levada na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Depois de receber atendimento médico, a idosa foi liberada para casa e passa bem.