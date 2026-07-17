Morro da Borússia receberá competição de Ciclismo

OSÓRIO – No domingo (19), o Morro da Borússia receberá o Desafio Renan Borges de Mountain Bike. Com apoio da prefeitura, por meio da Assessoria de Esportes, a prova contará com percursos de 18km (Light), 46,5km (Pró) e 104 quilômetros (Ultramaratona) e terá início a partir das 8h. A largada e chegada acontecerá em frente ao Salão da Igreja Santa Rita de Cássia.

As inscrições devem ser feitas em app.sprinta.com.br. Além da disputa esportiva, também será realizado um almoço, com direito a galeto, costela de porco, massa, molho, aipim e saladas. O valor do almoço é de 50 reais. Quem quiser participar apenas da prova pagará R$ 100,00. Já quem optar pelo Desafio + Almoço terá que pagar a quantia de 130 reais. Vale ressaltar que o evento irá ocorrer independentemente do tempo.