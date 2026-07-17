Acidentes de trânsito são registrados em Osório

Samu e Bombeiros atenderam ocorrência registrada no Centro.

OSÓRIO – A série de acidentes de trânsito na cidade parece não ter fim. Na tarde de segunda-feira (13) um automóvel Chevrolet Ônix e uma motocicleta elétrica acabaram colidindo na região central do Município. A colisão ocorreu no cruzamento entre as Ruas Santos Dumont e Costa Gama.

A motorista do carro não se feriu. Já o condutor da moto acabou sofrendo uma luxação em uma das pernas. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para receber atendimento médico. Além do Samu, os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) também atuaram na ocorrência.

OUTROS ACIDENTES

Na noite de terça (14), outro acidente aconteceu no Centro. Uma mulher de bicicleta acabou sendo atropelada por um automóvel Honda CR-V. A colisão ocorreu na esquina entre as Ruas Barão do Triunfo e Machado de Assis. Com ferimentos, a ciclista foi socorrida pelo Samu e levada para receber atendimento médico. Vale ressaltar que o estado de saúde da mulher não foi informado.

Ciclista foi atropelada por automóvel na região central.

Já na manhã de quarta-feira (15), mais uma batida ocorreu no Centro da cidade. Desta vez a colisão envolveu um Fiat Mobi e uma Ford Ecosport. O acidente aconteceu entre as Ruas Getúlio Vargas e Major João Marques. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, sendo registrados apenas danos materiais nos veículos.