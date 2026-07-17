Adolescente morre em rodoviária da capital

Uma adolescente de 17 anos acabou morrendo na Estação de Rodoviária de Porto Alegre durante a tarde de terça-feira (14). Moradora de Tramandaí, a jovem identificada como Emanuelle Selistre Boeira teria ido a capital acompanhada de um familiar para realizar uma consulta médica e aguarda o ônibus para retornar para casa.

O corpo dela foi encontrado próximo a Sala Vip da empresa Ouro e Prata, no segundo andar do local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas quando os agentes chegaram a menor já estava morta. Diante da situação, o local foi isolado para realização da Perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) e a Polícia Civil (PC) já iniciou as investigações. Ao que tudo indica, Emanuelle teria sofrido um mal súbito, mas a PC aguarda o resultado dos exames para identificar a causa da morte.

Segundo informações, a vítima tratava de tuberculose a cerca de dois meses. Em nota publicada em suas redes sociais, a Prefeitura Municipal de Tramandaí (PMT), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, lamentou o ocorrido. Conforme a publicação, a adolescente teria sido levada até o Hospital Sanatório Paternon por um veículo da Pasta. Após o término da consulta, a menor foi levada a Rodoviária de Poa para pegar o transporte para retornar ao Litoral Norte gaúcho, o que, infelizmente, não chegou a ocorrer. Ainda durante o comunicado, o Executivo tramandaiense informou que providenciou deslocamento para a família da adolescente para realização dos trâmites legais, além de oferecer auxílio com o translado.