Parque de Rodeios receberá competição de Laço

OSÓRIO – Entre sábado (18) e domingo (19), o Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva receberá o Laço Integração. Em sua sexta edição, o evento é organizado pelo Piquete de Laçadores (PL) João Alves da Cunha e contará com apoio da prefeitura local, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

As provas iniciam às 8h nos dois dias e contam com entrada gratuita Interessados em participar da competição devem entrar em contato pelo telefone: (51) 99859-2735, com Giane Machado. Para outras informações, entre em contato com Vanderson Ferri, por meio do telefone: (51) 98156-9694.

Divulgação

SEM LEGENDA