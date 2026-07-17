Brique das Carretas ocorrerá no domingo

OSÓRIO – No domingo (19) será realizada uma nova edição do Brique das Carretas. Desta vez, o evento irá celebrar o Dia Mundial do Rock, comemorado na última segunda-feira, 13 de julho. Ele contará com o show de Lugui Rebequi, a partir das 16h e 30min. Antes disso, às 15h, haverá Contação de Histórias com o ‘O Manifesto dos Insetos’.

Além disso, estarão disponíveis ao público presente os produtos confeccionados pelos artesãos, confeitaria, além dos brechós. Realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, por meio da Assessoria de Cultura, o Brique terá início às 14h e se estenderá até às 18h. Lembrando que, em caso de chuva, o evento será transferido para uma nova data.