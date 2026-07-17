Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente

Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de terça-feira (14), em Santo Antônio da Patrulha. A colisão envolvendo duas motocicletas ocorreu na Estrada Miraguaia, no interior do Município. Diante da situação, a Brigada Militar (BM) foi acionada, mas quando os Policiais Militares (PMs) chegaram ao local, os motociclistas já tinham sido recolhidos, assim como os veículos.

Testemunhas informaram aos PMs que os condutores das motos não utilizavam capacete no momento da colisão frontal. Segundo a BM, os feridos foram levados de ambulância para o Hospital da cidade (HSAP). Entre eles, estava um jovem de 21 anos de idade. Ele segue internado, mas risco de morte.

Já o outro ferido, de 60 anos, precisou ser transferido para Porto Alegre, mas, devido a gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e acabou vindo a óbito durante o trajeto. O idoso foi identificado como Nelson Matias. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Santo Antônio e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.