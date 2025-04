Estudantes são agredidos dentro de escola

OSÓRIO – A Brigada Militar (BM) foi acionada na tarde de sexta-feira (11), após receber informações de que duas alunas da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Professor Milton Pacheco (Ciep) teriam sido agredidas por outro estudante. As agressões teriam ocorrido nas dependências da instituição.

Uma das vítimas relatou aos policiais ter recebido diversos socos no rosto, sofrendo hematomas na boca e no olho esquerdo. As duas meninas feridas foram socorridas e levadas para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e passam bem. Já o agressor foi encaminhado aos cuidados do Conselho Tutelar.

Por ser tratar de menores, as idades e identidades dos envolvidos, assim como o nome da Escola não foram divulgados. O fato foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade e a Polícia Civil (PC) irá investigar o ocorrido para identificar o motivo das agressões. Vale ressaltar que a PC não deu mais informações sobre o caso para não atrapalhar as investigações.