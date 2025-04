Eventos no Litoral Norte são cancelados devido às chuvas

O prefeito de Cidreira, Beto do Litoral, decidiu cancelar a 10ª Feira do Livro e a 14ª Chocopraia. Os eventos teriam início nesta terça-feira (15) e iriam ocorrer na Concha Acústica. O anúncio foi realizado em um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura cidreirense durante o sábado (12).

Conforme Beto, o motivo pelo cancelamento dos eventos estaria relacionado aos diversos problemas registrados na cidade devido as fortes chuvas ocorridas na semana passada. O município do Litoral Norte foi um dos que mais sofreu na região, registrando diversos pontos de alagamentos, o que causou danos em diferentes ruas. Além disso, algumas famílias precisaram sair de suas casas e as aulas na Rede Municipal acabaram sendo canceladas.

Para minimizar os impactos aos comerciantes e artesãos que se preparavam para a Chocopraia, a prefeitura de Cidreira organizará um espaço de exposição e vendas na Praça da Concha Acústica nos próximos dias. Já em relação a Feira do Livro, uma nova data deverá ser anunciada em breve. Vale ressaltar que a etapa do Circuito Gaúcho de Surf, juntamente com a etapa do Circuito de Skate seguem mantidas para esta semana, com ambos os eventos tendo início no sábado (19).

Prefeito de Cidreira, Beto do Litoral.

CRÉDITO FOTO 1: Gustavo Dutra

CRÉDITO FOTO 2: Divulgação