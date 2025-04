Feira do Peixe inicia na quarta-feira

OSÓRIO – Nesta semana será realizada a tradicional Feira do Peixe. O evento conta com apoio da Emater. Na quarta (16), os piscicultores estarão na Praça Lucas José Guasselli, no bairro Medianeira. As vendas dos peixes vivos iniciarão às 8h, com o valor do quilo variando entre R$ 22,00 e 28 reais.

Já na quinta-feira (17), as vendas irão acontecer no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, no Centro da cidade, também a partir das 8h. Os moradores poderão escolher entre as seguintes opções: Peixe vivo (de R$ 22,00 a 40 reais), Peixe eviscerado (R$ 32,00) e o Filé de peixe (de R$ 47,00 a 49 reais).

TABELA DE PREÇOS

16/04 – Praça do bairro Medianeira

Peixe vivo (kg)

Catfish: R$ 28,00;

Carpa Capim: R$ 25,00;

Tilápia: R$ 22,00.

17/04 – Largo dos Estudantes

Peixe vivo (kg)

Carpas Coloridas: R$ 40,00;

Pacu: R$ 35,00;

Catfish: R$ 28,00;

Carpa Capim R$ 25,00;

Outras Carpas e Tilápia: R$ 22,00.

Filés (kg)

Tilápia: R$ 49,00;

Traíra: R$ 48,00;

Violinha: R$ 47,00.

Peixe eviscerado (kg)

Tainha e Tilápia: R$ 32,00.

ARTESANATO

O Largo dos Estudantes também receberá ao longo da semana, a Feira de Artesanato, onde serão comercializados artigos para a Páscoa. Ela é organizada pela Associação Artística e Cultural de Osório (Aacors) e acontecerá entre os dias 14 e 17/04, assim como no sábado (19). Conforme a Aacors, caso o tempo colabore, algumas bancas também deverão ser montadas em frente a Catedral da Matriz.

CRÉDITOS: PMO