Encontro dos Trilheiros reúne cerca de 500 pilotos

OSÓRIO – Aproximadamente 500 pilotos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina estiveram entre sábado (12) e domingo (13), no Morro da Borússia, para participarem da 14ª edição do Encontro Trilheiros dos Ventos. Além das provas, realizadas entre Osório e Caraá. o evento teve um Baile com o grupo Explosão Vaneira. O Encontro dos Trilheiros teve apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude.

Competição foi realizada no Morro da Borússia durante o último final de semana.

CRÉDITOS: PMO