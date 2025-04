Três Escolas Estaduais serão construídas no Litoral

O Litoral Norte gaúcho será contemplado com três novas Escolas Estaduais. O anúncio foi dado pelo deputado Luciano Silveira (MDB) após reunião com a secretária de Educação do RS, Raquel Teixeira. O encontro ocorreu na semana passada, em Porto Alegre, e contou com a presença do prefeito de Imbé, Ique Vedovato.

O município será um dos dois beneficiados com as novas instituições de ensino. O novo colégio de turno Integral será construído no bairro Santa Terezinha Norte. Além de Imbé, Capão da Canoa também ganhará duas escolas de turno Integral, uma no bairro Guarani e outra no Posto Cinco, em Capão Novo. Não bastasse tudo isso, a Escola Capão Novo passará por ampliação.

“Essa é uma importante conquista para a região. Tenho certeza que essa ação será fundamental para qualificação da educação no Litoral Norte”, declarou o deputado Luciano. Vale ressaltar que as construções ainda dependem de trâmites no Mistério da Educação (MEC) e também na Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para liberação de recursos e a execução dos projetos, não havendo prazo para início das obras.

CRÉDITO: Seduc