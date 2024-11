Estação de Tratamento de Esgoto volta a funcionar

OSÓRIO – Após quase três anos e meio sem funcionar,na noite da última sexta-feira (1), a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do município voltou aos trabalhos de maneira parcial. Isso se deu depois que o local recebeu a autorização da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Neste início de operação, a ETE terá capacidade de tratar 45 litros por segundo de esgoto doméstico, o que equivale a 60 piscinas olímpicas por mês, beneficiando a população local. Com o funcionamento da ETE, o município poderá tratar adequadamente o esgoto doméstico que, até então, estava sendo lançado in natura nos mananciais hídricos da região.

LONGA DISCUSSÃO

Não é de hoje que a Estação de Tratamento de Esgoto de Osório vem sendo alvo de discussões calorosas entre o Município e a prefeitura de Santo Antônio da Patrulha. O processo que se alonga desde 2009, tomou força entre o final de fevereiro e o início de março de 2020, quando manchas azuladas apareceram na Lagoa dos Barros.

Após análises, ficou confirmado que estranha coloração na água seria causado por micro-organismos conhecidos como cianobactérias. Na época, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) emitiu uma nota informando que reduziu a emissão de efluentes na Lagoa dos Barros, chagando a desativar uma estação de bombeamento de esgoto e passando a transportar o esgoto que chega nela com caminhão para outra Estação de Osório.

Porém, nem a medida realizada pela Corsan, muito menos o retorno à normalidade da cor da água da Lagoa, fizeram com que a prefeitura de Santo Antônio entrasse com o pedido na Justiça para a suspensão integral do funcionamento da Estação de Tratamento de Osório. E, em maio de 2020, A Juíza da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Antônio da Patrulha (SAP), Mariana Aguirres Fachel, determinou a suspensão do funcionamento da ETE.

LIBERAÇÃO

Após muitas reuniões, em setembro deste ano, a Justiça determinou que a ETE de Osório voltasse a funcionar. A liberação foi possível após a Corsan investir R$ 20 milhões para modernização de todo o sistema de coleta e tratamento de efluentes. Com isso, o local passou a contar com filtros de polimento e bloco hidráulico para tratamento terciário, dentre outros equipamentos de ponta.

CRÉDITO

Divulgação