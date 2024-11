Depósito na Feira do Produtor é arrombado

OSÓRIO – Um depósito de madeira que fica junto ao local onde é realizada a Feira do Produtor foi alvo de criminosos. O crime teria ocorrido no dia 27 de outubro, mas só foi descoberto na última quarta-feira (30/10), quando o local foi aberto para o atendimento de alguns feirantes.

Segundo um dos comerciantes, os assaltantes teriam arrombado a porta de madeira do depósito e levaram três cascos de botijão de gás P13. Não bastasse isso, os indivíduos ainda desligaram o interruptor do local, interrompendo a energia que mantinha os freezers em funcionamento, o que ocasionou na perda de diversos produtos. Após o ocorrido, os comerciantes reforçaram as portas colocando correntes e cadeados no local. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações. Vale ressaltar que, até o momento, nenhum suspeito de envolvimento no crime foi identificado e/ou preso.

CRÉDITO

Lucas Filho