Hospital São Vicente de Paulo retorna com atendimentos eletivos

OSÓRIO – O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) resolveu atender o pedido do Ministério Público (MP) e retornou nesta semana com os atendimentos eletivos. Para quem não sabe, desde a última sexta-feira (1), a instituição havia interrompido os atendimentos eletivos (baixo risco), devido a um pedido da prefeitura, que alegou falta de dinheiro para pagar os pediatras contratados.

Diante disso, pacientes classificados com as cores Azul e Verde estavam sendo encaminhados para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou em uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Vale ressaltar que os atendimentos eletivos por Convênios (exceto Unimed) seguiam sendo realizados, das 8h às 20h. Porém, com a nova determinação, o HSVP retorna à normalidade, passando a atender todos os pacientes 24 Horas por dia. Entretanto, o Hospital segue em alerta, visto que não teria dinheiro para pagar os profissionais, o que poderá gerar nova interrupção nos serviços de pediatria nos próximos meses.