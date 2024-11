Comitiva gaúcha viaja a Índia em busca de investimentos para o RS

Uma comitiva liderada por Gabriel Souza foi a Índia buscar novas parcerias e investimentos para o Rio Grande do Sul, assim como estreitar laços com o país mais populoso do mundo. Segundo o vice-governador do Estado, a visita tem objetivo, não só de “abrir portas para as exportações do RS”, mas também de “explorar as demandas do mercado indiano e alinhar as necessidades locais com as nossas capacidades produtivas”.

Vice-governador Gabriel

Souza durante reunião com autoridades e empresários indianos.

Com 1,4 bilhão de habitantes, a Índia apresenta um crescimento exponencial, o que posiciona o país aberto a fazer negócios, tanto para receber investimentos quanto importar produtos. Segundo projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI), os indianos devem assumir o posto de terceira maior economia do mundo até 2027.

Além do vice-governador gaúcho, também fazem parte da comitiva alguns deputados estaduais, incluindo o osoriense Luciano Silveira (MDB). O grupo chegou ao país asiático no dia 02 de novembro, onde ficará até sábado (9). Lá os políticos realizar visitas técnicas nas cidades de Mumbai e Nova Délhi, além de participarem de reuniões com autoridades locais. As principais pautas discutidas nos encontros foram: Energia verde, Agricultura e Infraestrutura. Sempre pensando em prol do Litoral Norte gaúcho, Luciano Silveira foi a Índia pensando nas necessidades na região: “Buscamos cada vez mais investimentos para o Rio Grande do Sul. Representando os interesses do nosso Litoral Norte, podemos buscar parcerias específicas, já que somos a região que mais produz arroz no Estado e a Índia é umas líderes globais em produção de cereais. Esse intercâmbio de experiências e parcerias comerciais trarão grande avanço para nós, principalmente nesse momento de reconstrução”, declarou o parlamentar.

Deputado Luciano Silveira.

Comitiva com vice-governador Gabriel Souza e deputados gaúchos ficará sete dias na Índia.

CRÉDITOS

Joel Vargas