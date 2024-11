Cidades do Litoral Norte estão entre as melhores redes móveis de internet do Brasil

Foi divulgado recentemente o ranking que mede o Índice de Progressos Social (IPS) do Brasil. O indicador tem por base diversos itens associados ao desenvolvimento social nos 5.570 municípios do país. A metodologia da pesquisa foi desenvolvida pela Universidade de Havard, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ambas dos Estados Unidos.

Ao todo, somente 84 cidades brasileiras tiveram nota igual ou maior que 80. Já 1.199 municípios receberam nota abaixo de 51. Com um total de 100 pontos, a média do país ficou em 69,77, sendo que a maioria (4.287 cidades) recebeu avaliação entre 51 e 80 pontos. Na categoria Conectividade Digital, dois municípios do Litoral Norte gaúcho aparecem no Top 5. A categoria leva em conta a capacidade de rede de Banda Larga (ou a modalidade disponível no local) para entregar os pacotes de dados ao destino sem ocorrência de perdas. Na quinta colocação está Capão da Canoa, com nota 88,69. Uma posição a frente vem Imbé, com nota 88,77. Já Osório aparece na 48ª posição, com nota 81,43. A liderança do ranking ficou com Armação de Búzios. A cidade do Rio de Janeiro recebeu 91,02 de nota. Completam o Top 5, os municípios de Roseira (SP) e Agudo do Sul (PR), com notas de 90,85 e 88,91, respectivamente.