Atletas do Litoral Norte vencem Copa das Federações de Beach Tennis

Entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro, a praia de Iracema, em Fortaleza, no Ceará (CE), recebeu a Copa das Federações de Beach Tennis. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e contou com a participação de mais de 1,5 mil atletas dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

A competição por equipes contou com as seguintes categorias: Pro, A, B, C, 40+, 50+, Sub-18 e Sub-14. Os confrontos eram realizados nos naipes Masculino e Feminino, sendo que, em caso de empate, haveria um confronto de duplas Mistas para definir o vencedor. No final, a Federação que somasse mais pontos levaria o troféu de campeã.

ATLETAS DO LITORAL

A delegação do RS contou com a presença de três atletas de Osório. Na Sub-14, Júlia Simoni e Davi Lessa, juntamente com os demais companheiros, terminaram na quarta colocação. Além deles, Maria Antônia Costa (Palmares do Sul) também representou o Litoral Norte na categoria. “Não tenho palavras para descrever essa experiência única na minha vida. Muitos aprendizados dentro e fora das quadras. Foram dias maravilhosos com o melhor time do Brasil”, resumiu Davi após a conquista.

Já na Sub-18, outra atleta de Osório, Isabelli Camargo, ajudou a sua equipe a ficar na 3ª colocação. “Hoje é dia de comemorar. Conquistamos a Copa das Federações e a sensação é indescritível. Mesmo sem ter entrado em quadra, a felicidade e o orgulho de fazer parte dessa equipe são imensas. Cada treino, apoio e união fizeram essa vitória ser possível. Isso é mais do que uma taça, é a prova de que trabalho em equipe e espírito de grupo fazem toda a diferença”, declarou Belli.

Júlia Simoni ajudou o RS a terminar em quarto lugar na Sub-14.

Atleta osoriense Davi Lessa durante partida da categoria Sub-14.

TETRA CAMPEÃO

Após uma disputa acirrada, o Rio Grande do Sul se sagrou tetracampeão, tendo vencido também nos anos de 2019, 2018 e 2016, confirmando a hegemonia na competição. Vale ressaltar que, das oito categorias, o RS só não chegou nas semifinais em duas delas (B e C). O Estado terminou com o 1º lugar da 50+, o vice da 40+, além de dois terceiros lugares (A e Sub-18) e outros dois quartos lugares (Pro e Sub-14). Os resultados fizeram com que a Federação Gaúcha somasse 246 pontos, quatro a mais que o vice-campeão Paraná. Com 236 pontos, São Paulo terminou na terceira colocação.

Toda a delegação da seleção do Rio Grande do Sul campeã em Fortaleza.

CRÉDITOS

Divulgação