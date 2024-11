Daer realiza poda de árvores na ERS-030

O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) iniciou nesta semana, o trabalho de poda de árvores na ERS-030, entre Osório e Tramandaí. A ação conta com auxílio dos agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), que estão sinalizando a rodovia com cones e também ajudando os motoristas que passam pelo trecho. Conforme o Daer estão sendo podadas algumas árvores do canteiro central e também que ficam às margens da estrada, em ambos os sentidos. O objetivo é garantir a segurança dos usuários, prevenindo a ocorrência de acidentes. Após ser realizado entre terça (5) e quinta-feira (7), o trabalho seguirá na próxima semana, entre os dias 12 e 14 de novembro, novamente em dois períodos: Das 8h às 11h e 30min e das 13h às 17h e 30min. O órgão alerta para que os motoristas fiquem atentos. É válido ressaltar que irão acontecer bloqueios totais na rodovia, os quais não devem passar de 10 minutos.

CRÉDITO

CRBM