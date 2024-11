Definida a final da Série Ouro do Municipal de Futsal

Na reedição da final do ano passado, a equipe do Largados (Capão) derrotou o Resenha (SAP) pelo placar de 3 a 2.

OSÓRIO – Na noite de quarta-feira (6) foram definidos os finalistas da Série do Campeonato Municipal de Futsal. As partidas realizadas no ginásio do Cirão tiveram um acréscimo no tempo, passando de 15 para 20 minutos em cada período. Na reedição da final do ano passado, a equipe do Largados (Capão da Canoa) levou a melhor sobre o Resenha (Santo Antônio da Patrulha) pelo placar de 3 a 2.

A partida começou movimentada, com o Largados tendo a posse de bola e o Resenha tentando atacar no contra-ataque. Aproveitando os erros do adversário, o atual campeão Largados conseguiu abrir o placar. Aos 7min, Diego recebeu de Robinho, mas parou no goleiro Kauê. E, na sequência, Robinho achou Julinho, que dominou dentro da área e só tirou do goleiro para fazer o 1 a 0.

O Largado seguiu com a posse, porém, tinha dificuldade de furar a defesa do Resenha. Sem conseguir criar, aos 11min, o Resenha pediu tempo. Entretanto, logo na volta da parada, foi o Largados que marcou. Em uma roubada de bola, Gustavo recebe, deu um chapéu no goleiro e chutou para o gol, fazendo o 2 a 0. Mas a reação do Resenha foi imediata. Aos 12min, João chutou cruzado e Dudu defendeu. Na cobrança de escanteio, Luan, livre na área, só empurrou para as redes, descontando para 2 a 1.

Aos 14min, em ataque do Largados, o goleiro Kauê defendeu uma bola que ia para gol. Porém, o jogador do Resenha estava fora da área e acabou levando o cartão vermelho direto. O lance gerou muita reclamação pelo lado do time de SAP e Vitor Teixeira acabou levando amarelo por reclamação. Sem goleiro reserva, coube ao próprio Teixeira ir para a meta do Resenha. Aproveitando o homem a mais, o Largados chegou ao terceiro gol antes do intervalo. Aos 15min, depois de jogada de pé em pé, Guilherme fez o 3 a 1.

2º Tempo – O Resenha voltou para a segunda etapa em cima, tendo três finalizações com menos de dois minutos. Sem conseguir infiltrar na defesa do Largados, o Resenha tentava chegar em chutes de média e longa distância, mas sem levar muito perigo ao adversário. Com uma marcação mais alta, muitas vezes, os atletas do Resenha exageravam nas divididas, dando entradas faltosas.

Aos poucos o clima foi ficando tenso. Aos 8min, Christofer (Resenha) deixou o cotovelo em Guilherme (Largados) e os dois se encararam. Na sequência, Julinho (Largados) resolveu revidar e deixou o braço em Christofer. Porém, nas duas jogadas a partida seguiu sem ser marcada a falta. Aos 10min, Maicom (Resenha) acertou um pontapé em Robinho e levou amarelo. Fora de quadra, o banco do Resenha reclamava muito da arbitragem e, aos 11min, Christofer acabou sendo expulso após exagerar nas reclamações.

Novamente com um jogador a menos em quadra, desta vez o Resenha conseguiu se segurar, mesmo chegando a 5ª falta aos 12 minutos. Porém, dois minutos depois, o Resenha conseguiu descontar. Luan passou pela marcação e chutou no canto para fazer o 3 a 2. O Resenha seguiu na pressão e o goleiro Dudu começou a aparecer, fazendo boas defesas. Aos 19min, ele teve que se esticar todo para salvar o chute no canto de Jeferson.

Faltando 44 segundos para o término da partida, Xi, que acabara de levar o cartão amarelo, fez falta em Gabriel, levou o 2º amarelo e, por consequência, o vermelho. Essa foi a 5ª falta do Largados. Nessa altura do jogo, Teixeira já havia abandonado o gol do Resenha faz tempo. E no 5 contra 4, a pressão seguiu até o final. Gabriel chutou e Dudu defendeu com o pé. No lance seguinte, Jeferson finalizou e Dudu espalmou. Na sequência, foi a vez de Teixeira arriscar e a bola ir para fora. Até que, faltando dois segundos, em bola alçada na área, Maicom cabeceou para fora. Depois disso, o árbitro encerrou a partida, confirmando a vitória do Largados por 3 a 2. Agora o time de Capão da Canoa irá defender o título contra o seu rival da cidade, a AF da Praia.

JOGO DE MUITOS GOLS

Único representante de Osório nas semifinais da Série Ouro, o BG não conseguiu passar pela a fortíssima equipe da AF da Praia e acabou sendo derrotado pelo placar de 9 a 5. Com a bola, a AF dominou a partida no início, tentando colocar uma pressão no BG. Porém, as finalizações que chegavam no gol paravam no goleiro Giovani. Porém, no primeiro ataque de mais perigo do BG, os donos da casa chegaram ao gol. Aos 8min, Pablo chutou e Giovani defendeu. Na sequência, Pico partiu para cima da marcação e arriscou um chute, a bola desviou e acabou entrando no alto, matando o goleiro Romário: 1 a 0 BG.

Aos 12min, a partida precisou ser paralisada, devido a uma queda de iluminação nos refletores do ginásio, problema que, rapidamente se resolveu. A AF seguia com a posse, mas era o BG que tinha as melhores chances. Aos 13min, Diego Superti mandou um chute na área e acertou o travessão. Já no minuto seguinte, em novo ataque da AF, Pablo recebeu de Biano e chutou para defesa de Giovani. Porém, na sequência, Pablo escorou e Gustavo Barufi acertou um chute forte no canto para deixar tudo igual: 1 a 1. A partida seguiu em aberto, até que, aos 16 minutos, a AF virou a partida. Barufi tabelou com Pablo e chutou para a defesa de Giovani e, no rebote, Pablo tocou para o gol: 2 a 1.

2º Tempo – Logo no primeiro minuto, o BG chegou ao empate. Em jogada de pé em pé, Japa cruzou e Nico se jogou na bola para fazer o 2 a 2. Aos 2min, Superti (BG) deixou o braço em Barufi (AF), que não gostou, e o clima esquentou. Após muito bate-boca entre as duas equipes, os dois receberam cartão amarelo e a partida seguiu.

Aos 3min, Pico (BG) chutou Pablo por trás e a arbitragem só marcou falta. O clima seguia tenso dentro e fora de quadra, com os dois bancos se provocando. Após ser advertido pela organização, a Comissão da AF chegou a ameaçar retirar o time de quadra. Enquanto isso, dentro de quadra, a AF marcou o terceiro. Aos 4min, em jogada de pé em pé, Alexandre acertou um chute no alto para fazer o 3 a 2.

Menos de um minuto depois, o tempo fechou! Após uma confusão que começou nas arquibancadas, membros das torcidas das duas equipes foram para rua brigar. Diante dos fatos, foi necessário acionar a Brigada Militar (BM), que se dirigiu até o local com duas viaturas. Com o clima mais calmo, as pessoas retornaram para dentro do ginásio e o jogo seguiu.

Aos 7min, em escanteio para o BG, Alan chutou duas vezes, mas parou em Romário. No contra-ataque, Biano entrou de frente para o gol, mas Giovani defendeu com o pé. Porém, na sequência, o goleiro do BG tocou com a mão fora da área e acabou recebendo amarelo, lance que gerou reclamação da AF que queria a expulsão do arqueiro. Na cobrança da falta, Biano rolou para Pablo, que chutou para o gol: 4 a 2 AF. Já na jogada seguinte, Bruno chutou, Giovani defendeu e, no rebote, Pablo marcou mais uma vez, fazendo o quinto da AF.

O BG chegou a ameaçar uma reação. Aos 8min, Alan tabelou com Pico e tocou no canto, descontando para 5 a 3. Aos 9min, em falta na entrada da área, Superti acertou a trave. Um minuto depois, Pico brigou com a marcação, recuperou a bola e acertou um chute no ângulo: 5 a 4. Entretanto, a reação da equipe osoriense foi freada quando, aos 11 minutos, Biano, em jogada individual, bateu cruzado e, contando com desvio na marcação, fez o 6 a 4.

O BG se jogou para cima e acabou vendo a AF ampliar a vantagem. Aos 13min, Biano ganhou de Nico e tocou na saída de Giovani para marcar o 7 a 4. Aos 15min, aproveitando saída errada do BG, Bruno chutou, o goleiro do BG chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o gol: 8 a 4 AF.

Aos 18min, Nico (BG) e Bruno (AF) trocaram tapas e os dois levaram cartão amarelo. Pouco tempo depois, o BG tinha um lateral para cobrar, quando Bruno jogou a bola para longe. Dieguinho não gostou e chutou o atleta da AF que estava sentado no banco de reservas. A partida seguiu, enquanto os dois seguiram discutindo. No minuto final, o BG chegou a descontar com Nico: 8 a 5. Mas, faltando 16 segundos para o término da partida, Biano recebeu de costas dentro da área e mandou de calcanhar para fazer o 9 a 5, dando números finais a partida.

Com o resultado, a AF irá encarar o Largados na decisão da Série Ouro, em confronto entre duas equipes de Capão da Canoa. O time da AF irá contar com a torcida do BG, já que, caso consiga o título, garante a terceira colocação da equipe osoriense. Isso também acontecerá nas demais categorias, visto que não haverá disputa do terceiro lugar.

CLASSIFICAÇÃO NOS PÊNALTIS

Em duelo movimentado, o Fut Quinta derrotou o Maxximu’s na disputa de pênaltis, após empate em 4 a 4 com a bola rolando. O Maxximu’s abriu o placar aos 2min. Jean chutou cruzado e Ezequiel só deixou o pé para fazer o 1 a 0. Após sofrer o gol, o Fut Quinta foi para cima e conseguiu o empate. Aos 6min, após cobrança de lateral, a bola sobrou na área e Maurício se jogou para tocar para o gol: 1 a 1.

Em um duelo equilibrado, o Maxximu’s voltou a frente aos 13 minutos. Chico recebeu passe na cobrança de lateral e bateu no alto, fazendo o 2 a 1. Mas dois minutos depois, o Fut Quinta voltou a igualar o marcador. Duda apertou a saída de bola do adversário, roubou a bola e dentro da área, fuzilou o goleiro Stock: 2 a 2.

2º Tempo – Que início de segunda etapa!Aos 20 segundos, o Maxximu’s chegou ao terceiro gol.Em saída errada do Fut Quinta, Paulo mandou de bico para fazer o 3 a 2. Porém, aos 2min, o Fut Quinta foi buscar a igualdade. Milico chutou cruzado e Ricardo empurrou para as redes: 3 a 3. Aos 4min, Diego roubou a bola na quadra de defesa e apareceu na frente para finalizar: a bola passou entre as pernas de Ricardo e do goleiro Clairton e entrou: 4 a 3 Maxximu’s. Mas, no ataque seguinte, Maurício fez o 4 a 4.

O jogo seguiu em aberto, até que, aos 14 minutos, Julemar (Maxximu’s) caiu dentro da área pedindo pênalti, mas a arbitragem mandou o lance seguir. O clima ficou tenso e o mesário precisou chamar os dois treinadores para conversar. Com os ânimos mais calmos, a partida continuou, com o Maxximu’s com a bola. Porém, o time demorava para finalizar. Já nos instantes finais, o Fut Quinta foi para o tudo ou nada. Milico chutou, a bola bateu em Ricardo e saiu pela linha de fundo, mas um dos árbitros marcou escanteio. Após a cobrança, Ricardo cabeceou para fora e a partida acabou mesmo empatada em 4 a 4.

Pênaltis – Com a igualdade no placar, o primeiro finalista do Veterano seria conhecido nas penalidades máximas. Fabrício abriu a série para o Fut Quinta, fazendo 1 a 0. Na sequência, Paulo deixou tudo igual: 1 a 1. Na segunda cobrança do Fut Quinta, Maurício tirou do goleiro para fazer o 2 a 1.

Na cobrança seguinte, Claudinei chutou no alto, mas Clairton defendeu. Porém, a arbitragem mandou voltar porque o goleiro do Fut Quinta teria adiantado no momento do chute. O lance gerou revolta dos atletas do Fut Quinta, que foram para cima da arbitragem, onde Milico acabou levando amarelo. Na segunda tentativa, Clairton chegou a mudar de canto e, novamente parou em Clairton. E, dessa vez a defesa valeu.

Com a vantagem, coube a Ricardo confirmar a classificação do Fut Quinta. Ele só teve o trabalho de tirar de Stock para fazer o 3 a 1. Depois da classificação, o Fut Quinta espera o adversário na final que sairá do confronto entre Santo Antônio e Milan, que se enfrentam nesta sexta (8), a partir das 19h e 40min.

OUTROS JOGOS

Ainda nesta sexta-feira acontecem as semifinais da Série Prata. De um lado tem o duelo entre Fut Quinta Vs GAO. Já o Atlético Nacional irá encarar o Milan. Lembrando que as finais do Municipal acontecerão em 22 de novembro. Antes disso, no dia 20/11, irão ocorrer as decisões das categorias de Base (Sub-9, 11, 13 e Sub-15).

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues