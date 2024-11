Escola General Osório é homenageada pelos seus 100 anos

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de quarta-feira (6), uma Sessão Solene em homenagem aos 100 anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) General Osório. Durante a cerimônia, a instituição foi contemplada com Votos de Congratulações.

Acompanhada das vices Ana Luísa e Rosani, a diretora do General, Maria de Lourdes Pelissoli, recebeu a placa. A honraria foi proposta pelo vereador Isaque Bernardino (PP), por meio do Requerimento no 055/2023. Além do proponente, também estiveram presentes o presidente em exercício da Câmara osoriense, João Pereira (MDB), e o vereador Ed Moraes (MDB). O ato foi acompanhado por professores, funcionários e estudantes da instituição.

HISTÓRIA

A história da instituição de ensino mais antiga do município teve início em outubro de 1922, dois anos antes da sua fundação, com a criação da 15ª Escola Mista e com a designação da professora Maria Thereza Villanova de Castilhos (pessoa que daria nome a outro colégio de Osório, o Polivalente) para exercer as suas atividades em Conceição do Arroio (antigo nome da cidade).

Em 21 de abril de 1924 a escola recebeu o nome oficial de Grupo Escolar Conceição do Arroio. Em 06 de junho de 1924, a Escola passou a ser dirigida pela referida professora. Somente em janeiro de 1926, após a publicação do Decreto nº 3.588, a instituição foi elevada a colégio elementar, com a professora Maria Thereza agora na função de diretora. Somente em 1936 foi inaugurada, de forma definitiva, a atual sede da Escola (na Rua Coronel Reduzino Pacheco, no 308, bairro Centro), passando a se chamar Grupo Escolar General Osório. Atualmente, a instituição conta com 64 colaboradores, entre professores e funcionários, atendendo mais de 800 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, que são atendidos nos turnos da manhã, tarde e noite.

Vereadores ao lado da direção, professores, funcionários e alunos da instituição.

CRÉDITOS

Samuel Capra