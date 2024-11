Prefeitura oferece curso de qualificação profissional

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços da cidade (Acio), irá realizar um curso de Técnicas Básicas de Açougue. A iniciativa é totalmente gratuita e conta com apoio do Governo do Estado, por meio do Escola do Trabalhador e do Microempreendedor (ESTM), e do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac.

O curso terá carga horária de 112 horas. Os participantes apreenderão sobre Segurança no trabalho, Boas práticas em comércio de alimentos, Técnicas do trabalho do açougueiro, entre outros itens. Para participar é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo. Interessados, devem realizar as inscrições diretamente na sede da Secretaria de Desenvolvimento, localizada na Rua Júlio de Castilhos, no 1.270, bairro Centro. Mais informações pelo telefone: (51) 3663-8273 ou no Whatsapp: (51) 99712-5457.

CRÉDITO

Divulgação