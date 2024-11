Sine oferece mais de 40 vagas de emprego

OSÓRIO – O município receberá nesta sexta-feira (8) o Empregar RS. A iniciativa realizada pelo Governo do Estado, por meio do FGTAS/SINE, visa promover a empregabilidade e facilitar o acesso às vagas disponíveis no mercado de trabalho. Ao longo do dia, serão ofertadas mais de 40 vagas de emprego, incluindo: Açougueiro, caseiro, consultor de vendas, encarregado de produção, repositor de mercadorias, operador de caixa, operador de escavadeira, pintor e vendedor. Além dessas, o FGTAS/SINE também oferece cerca de 70 vagas em mais de 50 modalidades diferentes. Interessados devem ir até a agência do Sine na cidade, localizada na Rua Barão do Rio Branco, no 381, bairro Centro. O atendimento ocorrerá em dois horários: Das 8h e 30min ao meio-dia e das 13h e 30min às 16h, e será realizado por ordem de chegada.

CRÉDITO

Divulgação